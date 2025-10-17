Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei sucht nach vermisster 12-Jähriger und bittet um Mithilfe - 2510067

Hilden (ots)

Seit dem 13. Oktober 2025 wird die 12-jährige Ylvie S. erneut aus einer Jugendwohngruppe in Hilden vermisst. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich das Mädchen aufgrund ihres jungen Alters in einer Notsituation befindet und bittet daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Das war geschehen:

Am Montagabend, gegen 18:30 Uhr, verließ Ylvie S. zu einem vereinbarten Ausgang die Wohngruppe, kehrte jedoch zum vereinbarten Zeitpunkt nicht wieder zurück. In der Vergangenheit kam es bereits zu gleichgelagerten Fällen, jedoch war die 12-Jährige nie über einen längeren Zeitraum abgängig.

Zuletzt wurde Ylvie S. am Dienstagabend, 14. Oktober 2025, in ihrer Wohngruppe in Hilden gesehen, jedoch entfernte sie sich unmittelbar erneut in unbekannte Richtung. Aufgrund ihrer längeren Abwesenheit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer Notsituation befindet, so dass die Polizei Hilden nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Bekannte Anlaufadressen der 12-Jährigen wurden seit dem Verschwinden mehrfach erfolglos überprüft. Auch eine Abfrage in umliegenden Krankenhäusern verlief leider ergebnislos und führte bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Die örtlichen Taxizentralen und der öffentliche Personennahverkehr wurden ebenfalls informiert und gebeten, sich an der Suche nach der vermissten Person zu beteiligen.

Ylvie S. ist circa 1,60 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat lange dunkelblonde Haare und blaue Augen. Sie hält sich bevorzugt am Düsseldorfer Hauptbahnhof sowie am Worringer Platz in Düsseldorf oder am Bahnhof Düsseldorf-Holthausen auf.

Angaben zum aktuellen Aufenthaltsort der 12-Jährigen nimmt die Polizei Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

Ein Foto von Ylvie S. ist der Pressemitteilung zum Download bereitgestellt. Die Fahndung nach der Hildenerin ist ebenfalls auf der Seite des Landeskriminalamtes unter der Rubrik "Landesweite Fahndungen der Polizei NRW" unter folgendem Link zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/183552

