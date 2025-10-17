Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510065

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Donnerstag, 16. Oktober 2025, gegen 22 Uhr, bis Freitag, 17. Oktober 2025, gegen 3 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Firmengebäude an der Bessemerstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich vermutlich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden drei Paletten mit Zerspannungstechnik gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 9 Uhr, bis Donnerstag, 16. Oktober 2025, gegen 9 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Reihenhaus am Akazienweg in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 12 und 13 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schumannstraße in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Kette, ein Armband und ein Ring aus Gold sowie Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

Am Donnerstag, 16. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 2:25 und 2:40 Uhr auf ein Firmengelände an der Reisholzstraße in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch einen Zaun Zutritt zu dem Grundstück. Eine Zeugin hörte zur Tatzeit Stimmen von mehreren Personen, die in einer fremden Sprache miteinander redeten. Sie beobachtete einen dunkelroten älteren Kombi, der sich über die Forststraße in Richtung Benrather Straße entfernte. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung und dem Einsatz eines Diensthundes konnten keine verdächtigen Personen mehr festgestellt werden. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

