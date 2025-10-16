Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2510061

Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 11:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet östlich der Paracelsusstraße in Velbert eingebrochen. Sie verschafften sich durch eine Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Eine Zeugin beobachtete, wie zwei Personen aus dem Garten flüchteten. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr antreffen. Eine von den Personen wird beschrieben als: vermutlich männlich, schlank, mit vermummtem Gesicht, dunkler Bekleidung und dunkler Cap, vermutlich jung.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Heiligenhaus ---

In der Zeit von Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 8:20 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Blumengeschäft an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 190 in Heiligenhaus eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Eingangstür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 9312-6150, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 16 und 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in einem Wohngebiet östlich der Brandenburger Straße in Höhe eines Abenteuerspielplatzes in Ratingen eingebrochen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde eine Uhr gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

In der Zeit von Sonntag, 12. Oktober 2025, gegen 11 Uhr, bis Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 14 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Hasseler Straße in Höhe des Kirchendeller Wegs in Mettmann eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurde ein blauer kleiner Schmuckkasten mit einem Gold- und einem Silberring sowie einer Perlenkette und weiterem Modeschmuck gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110! Mark

--- Hilden ---

In der Zeit von Dienstag, 14. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 15. Oktober 2025, gegen 6:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Bürogebäude an der Hülsenstraße in Höhe der Hausnummer 60 in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 15. Oktober 2025, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 0 und 15:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Wilhelmstraße in Erkrath eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden hochwertige Gemälde, Porzellan,Tabletts und Karaffen gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

