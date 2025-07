Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Seeadler aus den Gleisen geborgen

Katharinenheerd (ots)

Gestern Nachmittag gegen 15.00 Uhr wurde die Leitstelle der Flensburger Bundespolizei von Mitarbeitern des Westküstenpark SPO über einen Bürgerhinweis auf der Bahnstrecke Husum nach St. Peter Ording informiert. Bürger hätten einen verletzten Seeadler bei Katharinenheerd in den Bahngleisen gesichtet.

Mitarbeiter der Seevogelrettung fuhren zum Ereignisort bei Katharinenheerd und konnten dort auch einen erschöpften Seeadler in den Gleisen feststellen.

Die Leitstelle der Bundespolizei ordnete die Fahrt auf Sicht für die Züge an und der Seeadler konnte mittels Kescher geborgen werden (siehe Bild). Wäre das erschöpfte Tier nicht aus dem Gleisbereich geborgen worden, hätte es bei der nächsten Zugdurchfahrt überfahren werden können.

Die Bundespolizei konnte die Sperrung der Bahnstrecke nach gut einer Stunde aufheben. Die Mitarbeiter des Westküstenparks nahmen das Tier in einer Transportbox mit. Dem Seeadler geht es gut, er will nur nicht in der Box bleiben und wird daher heute an die Wildtierauffangstation Klein Sparrieshoop übergeben.

