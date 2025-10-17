Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Raubserie mit Messern - Haftbefehl gegen weiteren Tatverdächtigen - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Mittwoch, 15. Oktober 2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6137898

Nachdem es Ende August bis Mitte September zu insgesamt neun schweren Raubüberfällen gekommen war, wurde in dieser Woche ein weiterer Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Der 15 Jahre alte deutsche Jugendliche konnte gestern an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell