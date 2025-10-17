POL-D: Nach Raubserie mit Messern - Haftbefehl gegen weiteren Tatverdächtigen - Festnahme
Düsseldorf (ots)
Unsere Pressemeldung von Mittwoch, 15. Oktober 2025:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6137898
Nachdem es Ende August bis Mitte September zu insgesamt neun schweren Raubüberfällen gekommen war, wurde in dieser Woche ein weiterer Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Der 15 Jahre alte deutsche Jugendliche konnte gestern an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.
