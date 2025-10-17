PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Raubserie mit Messern - Haftbefehl gegen weiteren Tatverdächtigen - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Unsere Pressemeldung von Mittwoch, 15. Oktober 2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/6137898

Nachdem es Ende August bis Mitte September zu insgesamt neun schweren Raubüberfällen gekommen war, wurde in dieser Woche ein weiterer Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Der 15 Jahre alte deutsche Jugendliche konnte gestern an seiner Wohnanschrift widerstandslos festgenommen werden. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:

Polizei Düsseldorf
Pressestelle

Telefon: 0211-870 2005
Fax: 0211-870 2008
https://duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

