POL-CUX: Mehrere Einbrüche im Landkreis +++ Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Mehrere Einbrüche im Landkreis Cuxhaven

Seit Dienstag kam es im Landkreis leider mehrfach zu verschiedenen Einbrüchen.

Geestland/Hainmühlen. Im Zeitraum von Dienstagabend (14.10.2025 17:00 Uhr) und Mittwochmorgen (15.10.2025 09:50) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zur Gastronomie eines Golfclubs in Hainmühlen. Sie entwendeten eine Geldkassette, eine Geldbörse sowie einige Flaschen Alkohol. Zudem entfernten die Täter die Sicherungen eines Stromkastens, wodurch einige Lebensmittel im Gefrierfach auftauten. Die Schadenssumme beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Geestland/Köhlen. Im Zeitraum von Dienstag (14.10.2025 10:30) bis Mittwoch (15.10.2025 09:30) zerschlugen bislang unbekannte Täter die Scheibe eines Einfamilienhauses in der Heinschenwalder Straße in Köhlen und durchwühlten das Gebäude. Die genaue Schadenssumme und das Diebesgut sind bisher noch unbekannt.

Osterbruch. Am Mittwoch (16.10.2025), in der Zeit von ca. 09:00 - 16:15 hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und gelangten ins Innere. Sie durchwühlten nahezu alle Räume und entwendeten mindestens Schmuck. Weiteres Diebesgut steht noch nicht fest, daher kann die Schadenssumme auch noch nicht beziffert werden.

+++

Wirtschaftlicher Totalschaden nach Verkehrsunfall

Loxstedt/Lanhausen. Am frühen Donnerstagmorgen (16.10.2025) befuhr ein 23-jähriger Mann die Bundesstraße 6 in Fahrtrichtung Bremerhaven. Aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse und unangepasster Geschwindigkeit kommt der BMW von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Seitenraum. Im Seitenraum streifte der Pkw zunächst einen Baum und kam dann im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

