Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch ins Vereinsheim +++ Zwei Pkws aufgebrochen

Cuxhaven (ots)

Einbruch ins Vereinsheim - Tresor entwendet

Geestland / Bad Bederkesa. Montag Nacht (13.10.2025) kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in Bad Bederkesa. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugriff ins Gebäude, durchsuchten alle Räume und entwendeten einen Tresor. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zwei Pkws aufgebrochen

Am Dienstag Abend (14.10.2025) wurden die Scheiben zweier Pkw eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Ein bisher unbekannter Täter schlug einem in Schiffdorf abgestellten Fiat zwischen 20:30 und 22:30 die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete ein Paar Airpods sowie ein Ladekabel. Nur kurz zuvor schlug ein bisher unbekannter Täter einem in der Geestensether Straße in Köhlen geparkten Volkswagen die Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete eine in der Mittelkonsole liegende Geldbörse. Infolge dessen verwendete der unbekannte Täter die darin befindliche Debit- sowie Kreditkarte gleich sieben mal. Bei diesen sogenannten Verwertungstaten entstand ein Schaden von etwa 70 Euro. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin: Wenn ihnen eine Karte entwendet wird, lassen sie diese sofort unter folgender Nummer sperren: 116 116.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
04721 573 204
E-Mail: benita.englich@polizei.niedersachsen.de
