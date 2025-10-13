Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand in einem Mehrparteienhaus

Cuxhaven (ots)

Brand in einem Mehrparteienhaus - Brandort beschlagnahmt

Geestland / Bad Bederkesa. Am Sonntag, 12.10.2025, wurde der Polizei kurz vor 16 Uhr der Brand einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Bad Bederkesa gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und konnte den Brand weitestgehend auf eine Wohnung beschränken. Bei dem Feuer wurden vier Bewohner und ein Feuerwehrmann nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle anderen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 250.000 Euro. Da der Brandort noch nicht betreten werden konnte, wurde das Gebäude vorerst beschlagnahmt. Die Polizei wird voraussichtlich Morgen den Brandort betreten können, um die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort fortsetzen zu können. Die Bewohner konnten bei Freunden und Bekannten unterkommen oder sind auch von der Stadt Geestland untergebracht worden.

