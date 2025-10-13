POL-CUX: Seniorin Opfer von Trickdiebstahl ++ Volltrunken am Steuer ++ Verkehrsunfallflucht dank Zeugen aufgeklärt

Polizeiinspektion Cuxhaven

Seniorin Opfer von Trickdiebstahl

Loxstedt. Am frühen Sonntagabend wurde eine 83-jährige Frau Opfer von Trickdieben. Zwei unbekannte Täter gaukelten der Frau vor, Reparaturen im Haus durchführen zu müssen. Während einer der Männer das Opfer in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte der Zweite das Haus und entwendete Goldschmuck. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, nur Handwerker in ihr Haus zu lassen, die sie auch selbst bestellt haben. Ohnehin gibt es nur sehr wenige Verpflichtungen, Fremde in die eigene Wohnung zu lassen. Weisen sie bitte auch ältere Mitmenschen oder Angehörige darauf hin.

Volltrunken am Steuer

Wingst. Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr kontrollierte die Polizei Hemmoor einen 62-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 4,2 Promille. Dennoch konnten bei dem Autofahrer keine gravierenden Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht dank Zeugen aufgeklärt - PKW nicht versichert

Cadenberge. Am Samstagabend ereignete sich Am Markt in Cadenberge eine Verkehrsunfallflucht. Ein 59-jähriger aus Neuhaus/Oste war beim Ausparken gleich zweimal gegen einen neben ihm geparkten PKW gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert. So konnte die Polizei den Flüchtigen schnell ermitteln. Da wurde auch der Grund für die Unfallflucht klar. Der PKW war nicht mehr versichert. Die Beamten entsiegelten die Kennzeichen und untersagten die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug. Gegen den 59-jährigen wurden Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

