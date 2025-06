POL-WAF: Warendorf. Mitsubishi ASX angefahren, beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Dienstag (17.06.2025) zwischen 07.00 Uhr und 19.23 Uhr in ein Wohnhaus in Wadersloh eingebrochen. Über die Eingangstüre verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude an der Soester Straße, durchwühlten Räume und Schränke, stahlen Bargeld und flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: ...

