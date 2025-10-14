Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Steine auf den Gleisen ++ Alkoholisiert und ohne Führerschein ++ Gegenstände auf der Autobahn

Cuxhaven (ots)

Steine auf den Gleisen - Zugverkehr kurzzeitig eingestellt

Schiffdorf. Am 13.10.2025, gegen 17.15 Uhr, wurden der Polizei Schiffdorf Kinder oder Jugendliche auf den Bahngleisen zwischen dem Bahnhof Sellstedt und der Hosermühlener Straße gemeldet, die Steine auf die Gleise legen sollten. Aufgrund dieser Meldung musste der Zugverkehr zunächst verlangsamt und anschließend kurzzeitig ganz eingestellt werden. Bei einer Überprüfung konnte die Polizei keinerlei Steine, Hindernisse und auch keine Personen mehr an den Gleisen entdecken. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchten gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder den Personen tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizei Schiffdorf unter 04706-9480 zu melden.

Alkoholisiert und ohne Führerschein

Geestland. Am Montag, 13.10.2025, kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland im Handelspark in Bad Bederkesa kurz nach 19.00 Uhr ein Quad, das aufgrund seiner Fahrweise der Polizei gemeldet wurde. Der 31-jährige Fahrzeugführer aus Geestland wirkte alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm ergab 0,9 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, weshalb gegen ihn ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und eine Blutprobe entnommen wurde.

Gegenstände auf der Autobahn - Pkw überfährt Metallschild

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Montag, den 13.10.2025 wurde der Polizei kurz vor 16.00 Uhr ein Unfall auf der Autobahn 27 in Höhe der Anschlussstelle Hagen im Bremischen gemeldet. Ein 61-jähriger Bremer hatte die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode mit seinem VW Golf befahren, als er einem auf der Fahrbahn liegenden Metallschild nicht mehr ausweichen konnte. Beim Überfahren des Schildes wurde sein Pkw an der Frontschürze beschädigt. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt, dürfte aber mindestens im mittleren dreistelligen Bereich liegen. Bei dem Schild handelte es sich um ein ca.150 cm langes und ca. 30 cm breites Metallschild mit der Aufschrift "Classic". Der Verlierer dieses Schildes konnte nicht mehr angetroffen werden.

