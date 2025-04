POL-ME: Porsche 911 Targa entwendet: Polizei bittet um Hinweise - 2504013

Polizei Mettmann

Porsche 911 Targa entwendet: Polizei bittet um Hinweise

Mettmann

In der Zeit von Dienstag, 1. April 2025, bis Donnerstag, 3. April 2025, wurde in Mettmann ein Sportwagen von Porsche aus einer Tiefgarage gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Dienstagabend stellte ein 33-jähriger Mettmanner einen acht Jahre alten Porsche 911 Targa gegen 19 Uhr in der Nähe der Brücker Straße in einer Tiefgarage ab. Am Donnerstag bemerkte er gegen 11 Uhr, dass das Auto gestohlen worden war. Er alarmierte richtigerweise die Polizei, die sofort eine Fahndung nach dem Auto einleitete. Erste Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten leider zu keinem Erfolg.

Wie der schwarze Porsche gestohlen werden konnte, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Auto mit Hannoveraner Kennzeichen (H) hat einen geschätzten Wert von 100.000 Euro.

Aktuell liegen der Polizei keine konkreten Hinweise auf die Autodiebinnen oder -diebe und den Verbleib des gestohlenen Sportwagens vor. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, das Auto zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos und Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Porsche nimmt die Polizei Mettmann unter 02104 982-6250 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell