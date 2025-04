Polizei Mettmann

POL-ME: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus: Polizei ermittelt und bittet um Hinweise - 2504012

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

Bislang noch unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch (2. April 2025) in ein Feuerwehrgerätehaus im Langenfelder Ortsteil Wiescheid eingebrochen. Sie entwendeten hochwertiges Hydraulikwerkzeug und entkamen unerkannt. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise von Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 1 Uhr in der Nacht und 7:30 Uhr am Morgen gewaltsam Zugang in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der Verbindungsstraße, indem sie einen Schachtdeckel durch die Glastür im Eingangsbereich warfen. Anschließend durchsuchten sie die Feuerwehrwache nach Wertgegenständen. Sie entwendeten einen Hydraulikspreizer sowie eine Hydraulikschere in einem Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Kriminellen diese Geräte nutzen, um Tresore zu öffnen und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Bislang ergaben sich jedoch noch keine Hinweise auf die Täter, weshalb die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht im Umfeld des Gerätehauses verdächtige Personen beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell