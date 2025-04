Polizei Mettmann

POL-ME: 94-Jähriger das Armband geraubt - die Polizei ermittelt - 2504008

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

In Ratingen beraubte am Mittwochmittag, 2. April 2025, ein Duo einer 94-Jährigen ihr goldenes Armband. Die Seniorin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr war eine 94-Jährige zu Fuß entlang der Straße Klompenkamp in Richtung Rosenstraße unterwegs, als ein Auto neben ihr anhielt. Die Beifahrerin verwickelte die Seniorin in ein Gespräch in dessen Verlauf sie den Arm der Dame ergriff. Als die Seniorin bemerkte, dass die Beifahrerin versuchte, ihre Armbanduhr zu entwenden, entzog sie sich dem Griff.

Der Fahrer und die Beifahrerin entfernten sich fluchtartig mit dem schwarzen Kleinwagen in unbekannte Richtung. Als die Seniorin bemerkte, dass das Duo ihr goldenes Armband im Wert von mehreren hundert Euro entwendet hatte, alarmierte sie folgerichtig die Polizei. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Die circa 50 Jahre alte Beifahrerin kann lediglich mit einem südländischen Erscheinungsbild und langen schwarzen Haaren beschrieben werden. Der gleichalt geschätzte Fahrer hat ein europäisches Erscheinungsbild und kurze blonde Haare. Er soll einen Pullunder getragen haben.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei fragt:

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Duos oder zum Kennzeichen des flüchtigen schwarzen Kleinwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell