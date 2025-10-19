Polizei Düsseldorf

POL-D: Königsallee

Oststraße - Mutmaßliche Diebesduo auf frischer Tat festgenommen - Tatverdächtige setzten "Jammer" ein, um in Autos einzudringen - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 17. Oktober 2025, 15:50 Uhr

Auf frischer Tat nahmen am vergangenen Freitag Zivilfahnder der Kriminalpolizei Düsseldorf zwei Diebe fest, die mittels eines Funksignalstörers, einem sogenannten "Jammer", an der Königsallee in einen Pkw eindrangen und Gegenstände entwendeten.

Die beiden 28- und 49 Jahre alten Tatverdächtigen aus Algerien waren den Beamten kurz zuvor durch ihr verdächtiges Verhalten auf der Königsallee aufgefallen. Sie interessierten sich sehr auffällig für das Verhalten von Autofahrern beim Ein- und Aussteigen ihrer geparkten Fahrzeuge, was nach dem Ausbaldowern einer geeigneten Tatgelegenheit aussah. Während die Zivilkräfte die Männer im Blick hielten, ging plötzlich einer der Tatverdächtigen zielstrebig auf einen geparkten VW an der Oststraße zu. Dort öffnete er die Beifahrertür des Fahrzeugs und entwendete aus diesem einen Laptop und übergab diesen seinem Komplizen. Von hier aus gingen die beiden dann in Richtung Stresemannstraße und wechselten die Straßenseite. Hier erkannten sie offenkundig die folgenden Zivilbeamten. Der 49-Jährige warf einen schwarzen Gegenstand in eine öffentliche Mülltonne und legte den Laptop auf deren Deckel und versuchte sofort vergeblich zu flüchten. Der 28-Jährige konnte ebenfalls umgehend im Nahbereich an einer Flucht gehindert und festgenommen werden. Die Tatbeute und der "Jammer" wurden durch die Beamten sichergestellt. Das mutmaßliche Diebesduo wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell