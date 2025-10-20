Polizei Düsseldorf

POL-D: Kleintransporter nach Kontrolle aus dem Verkehr gezogen - Insgesamt 30 Mängel festgestellt - Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Düsseldorf (ots)

Einsatzzeit: Freitag, 17. Oktober 2025, 08:08 Uhr

Insgesamt 30 teils erhebliche Mängel stellten Beamte des Düsseldorfer Verkehrsdienstes während der Überprüfung eines Kleintransporters in Hamm am Freitagmorgen fest. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt; entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen den Fahrer und den Halter wurden durch die Polizisten gefertigt.

Aufgrund seines optisch schlechten Zustandes entschlossen sich Beamte des Düsseldorfer Verkehrsdienstes am Freitagmorgen, einen Kleintransporter auf der Völklinger Straße/Plockstraße zu kontrollieren. Dabei konnten die eingesetzten Beamten eine Vielzahl von technischen Mängeln feststellen, weshalb das Fahrzeug zur weiteren Überprüfung zu einer Kfz-Prüfstelle gebracht wurde.

Durch einen Prüfingenieur konnten insgesamt 30 überwiegend erhebliche und gefährliche Defekte festgestellt werden. Unter anderem verlor das Fahrzeug große Mengen Motor- und Getriebeöl. Auch die Lenk- und Bremsanlage war fehlerhaft.

Gegen den 26-jährigen Fahrzeugführer und den 41-jährigen Fahrzeughalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Die Kennzeichen des Fahrzeuges wurden entsiegelt und die Weiterfahrt untersagt.

