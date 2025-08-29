POL-HR: Diebstahl aus Bauwagen
Homberg (ots)
Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.08.2025:
Neuental
Tatzeit: Sonntag, 24.08.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 28.08.2025, 15:00 Uhr
Im genannten Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen, der sich in einem Waldstück zwischen Todenhausen und Neuenhain befindet. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam die Eingangstür des Bauwagens und durchsuchten anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde ein Laptop gestohlen.
Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/7740.
Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle
Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell