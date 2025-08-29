Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Bauwagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.08.2025:

Neuental

Tatzeit: Sonntag, 24.08.2025, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 28.08.2025, 15:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bauwagen, der sich in einem Waldstück zwischen Todenhausen und Neuenhain befindet. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam die Eingangstür des Bauwagens und durchsuchten anschließend den Innenraum nach Wertgegenständen. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde ein Laptop gestohlen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/7740.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell