Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit E-Scooter - 22-Jährige leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Am Freitagmittag (9. Mai) kam es um 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Ein-mündungsbereich "Am Lennedamm - Kanalweg". Eine 22-jährige E-Scooter-Fahrerin hatte beim Abbiegen die Kontrolle über ihr Elektrokleinstfahrzeug verloren. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem E-Scooter entstand nur leichter Sachschaden.

