Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Seitenscheibe von Auto in Eichhagen eingeschlagen

Olpe (ots)

Am Sonntag (11. Mai) schlugen unbekannte Täter in der Eichhagener Straße an der Beifahrerseite eines schwarzen Citroen C4 Cactus die Seitenscheibe ein. Der Tatzeitraum lag etwa zwischen 13 und 18 Uhr. Augenscheinlich wurden aus dem PKW keine Gegenstände entwendet. Der Schaden wurde auf einen mittleren dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Te-lefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

