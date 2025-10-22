Polizei Düsseldorf

POL-D: Gerresheim - Alleinunfall mit E-Scooter - Mann schwer verletzt - Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln - Blutproben

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Mittwoch, 22. Oktober 2025, 00:55 Uhr

Ein 18-jähriger Mann verletzte sich heute Nacht schwer, als er offenbar mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Pkw gefahren war. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 18-Jährige aus Düsseldorf zunächst mit einem E-Scooter auf der Heyestraße unterwegs, als Zeugen plötzlich einen Knall hörten. Auf dem Gehweg entdeckten sie kurze Zeit später den verletzten 18-Jährigen, der offenbar mit seinem E-Roller gegen einen geparkten Citroen gefahren war. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln ergaben, wurden dem Mann Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

