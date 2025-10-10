PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Neuss

FW-NE: PKW-Brand auf der Promenadenstraße | Keine Verletzten

Neuss (ots)

Am Donnerstagabend, den 09.10.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 21:07 Uhr zu einem gemeldeten Pkw-Brand auf der Promenadenstraße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Personen befanden sich nicht mehr im Pkw. Ein Team unter Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr vor und konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten war die Promenadenstraße zeitweise gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Neuss
Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0174 2043398
E-Mail: presse@feuerwehr-neuss.de
https://feuerwehr-neuss.de

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell

