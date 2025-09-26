Feuerwehr Neuss

FW-NE: Auffahrunfall auf der A57 - Lkw kollidiert mit Baustellen-Warneinrichtung

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag, den 26.09.2025, wurde die Feuerwehr Neuss um 23:51 Uhr auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld im Bereich der Anschlussstelle Norf alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten einen schweren Auffahrunfall unter Beteiligung zweier Lkw.

Vor Ort bestätigte sich die Lage: Ein Lkw war auf eine fahrbare Absperrtafel einer Kurzzeitbaustelle aufgefahren, die auf dem Anhänger eines Sicherungs-Lkw montiert war, und hatte das Gespann mehrere Meter verschoben. Entgegen der ersten Meldung war jedoch keine Person im auffahrenden Lkw eingeklemmt. Der Fahrer konnte die Fahrerkabine selbstständig verlassen, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert.

Die fahrbare Absperrtafel erfüllte dabei ihre Schutzfunktion: Sie stoppte den Lkw und verhinderte, dass das Fahrzeug ungehindert in den Baustellenbereich eindrang und dort arbeitende Straßenwärter gefährdete.

Da am beteiligten Lkw Betriebsstoffe austraten, sicherte die Feuerwehr umgehend die Einsatzstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und fing den auslaufenden Diesel auf. Zusätzlich wurde der Straßenbetreiber angefordert, um die Fahrbahn zu reinigen und mögliche Gefahren durch den ausgetretenen Kraftstoff zu beseitigen.

Nach Abschluss der Rettungsarbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei und den zuständigen Straßenbetreiber übergeben. Während der Einsatzmaßnahmen stellten Einheiten aus dem Stadtgebiet den Grundschutz für Neuss sicher. Der Einsatz für die Feuerwehr war gegen 02:00 Uhr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell