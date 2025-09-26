Feuerwehr Neuss

FW-NE: Ölverschmutzung auf der Erft | Einsatz für Feuerwehr und Erftverband

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Neuss (ots)

Am Freitagmittag, den 26.09.2025, wurde die Feuerwehr um 12:19 Uhr zu einer gemeldeten Ölverschmutzung auf der Erft im Bereich Nixhütter Weg in Neuss-Selikum alarmiert. Passanten hatten einen großflächigen Ölfilm auf der Wasseroberfläche in Höhe des Barfußpfades festgestellt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich die Lage: Auf einer längeren Strecke war ein deutlicher Ölfilm sichtbar. Umgehend wurde im Bereich der Erftmündung zum Rhein eine Ölsperre gesetzt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Parallel begann die Erkundung mit einem Team im Schlauchboot sowie einer Begehung der Erft stromaufwärts. Zusätzlich erfolgte eine Luftaufklärung mittels Drohne.

Die Verschmutzung konnte auf den Flussabschnitt unterhalb von Gut Gnadental bis zur Mündung eingegrenzt werden. Es handelt sich um Dieselkraftstoff, der nach und nach die Erft hinabfließt und an der Ölsperre im Mündungsbereich aufgefangen wird. Die Ursache bzw. Quelle der Verunreinigung wird derzeit ermittelt.

Nach Rücksprache mit dem Erftverband und der zuständigen Unteren Wasserbehörde sind derzeit keine weiteren Ölsperren oder Maßnahmen erforderlich. Die eingesetzten Kräfte kontrollieren die gesetzte Sperre an der Erftmündung in regelmäßigen Abständen, eine Beseitigung des aufgefangenen Kraftstoffs durch eine Fachfirma wird vorbereitet.

Der Kräfteansatz wurde inzwischen reduziert. Der Erftverband übernimmt die weiteren Ermittlungen und Maßnahmen, bei Bedarf mit Unterstützung der Feuerwehr. Die Dauer des Einsatzes ist aktuell noch nicht absehbar.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell