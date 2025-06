Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Faustschläge nach Streitigkeiten im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Mittwochabend (04.06.2025) gegen 19:00 Uhr in einem Zug in Richtung Stuttgart gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet der Unbekannte mit einem 39 Jahre alten Reisenden kurz vor der Einfahrt des Zuges in den Hauptbahnhof Stuttgart in Streitigkeiten. Grund hierfür soll die Tochter des Reisenden gewesen sein, da sie dem Unbekannten wohl zu laut war. Nachdem der unbekannte Mann den 39-Jährigen im weiteren Verlauf fotografiert haben soll, forderte der Reisende mit deutscher Staatsangehörigkeit ihn offenbar auf, das Foto zu löschen. Daraufhin schlug der Unbekannte seinem Gegenüber nach derzeitigem Kenntnisstand mehrfach mit der Faust gegen dessen Kopf. Beim Halt des Zuges in Stuttgart entfernte sich der mutmaßliche Täter in unbekannte Richtung. Er wird als circa 50 Jahre alter und etwa 1,90m großer Mann mit grauen Haaren, schwarzer Brille und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Die Ermittlungen der Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter werden unter der Rufnummer +49711870350 entgegengenommen.

