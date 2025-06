Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Streit wegen Sitzplatz - Auseinandersetzung im Zug

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 47 und 61 Jahren ist es am Dienstagnachmittag (03.06.2025) in einem Zug am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge blockierte der 61-Jährige gegen 15:15 Uhr in dem abfahrbereiten Zug auf Gleis 13 einen Sitzplatz mit seinem Gepäckstück. Als der jüngere Mann ihn wohl aufforderte, den Platz frei zu machen, gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf soll der 47-Jährige seinem älteren Kontrahenten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dessen Brille herunterfiel und offenbar beschädigt wurde. Infolge dessen entwickelte sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rangelei zwischen den beiden Männern, woraufhin sich der jüngere Reisende von seinem Gegenüber wohl losriss und aus dem Zug ausstieg. Alarmierte Beamte der Bundespolizei trafen die zwei Tatverdächtigen noch vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Eine medizinische Versorgung war offenbar nicht notwendig. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung wurden eingeleitet.

