Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikt und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (17.04.2025) griffen zwei bislang unbekannte Täter einen 39-Jährigen in einer Straßenbahn an der Ulrichsbrücke an.

Gegen 23.45 Uhr befand sich der 39-Jährige in der Straßenbahn. Hierbei sprachen ihn die beiden bislang Unbekannten an und gingen ihn anschließend körperlich an. Dabei schlugen sie den 39-Jährigen offenbar mehrfach und stießen ihn an der Haltestelle "Ulrichsbrücke" aus der Straßenbahn. Anschließend traten die beiden Unbekannten den 39-Jährigen nach derzeitigen Erkenntnissen mehrfach. Anschließend flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

Der 39-Jährige wurde bei dem Vorfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die bislang unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannter 1:

Männlich, 23 Jahre, 170cm, 80 kg, südländisches Aussehen, trug eine Jeans und eine Cap

Unbekannter 2:

Männlich, 23 Jahre, 175 cm, 80 kg, südländisches Aussehen, trug eine Jeans

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell