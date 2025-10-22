Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnwagen und Anbau auf Campingplatz in Brand geraten

Schleiden (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. Oktober) gerieten auf einem Campingplatz in der Straße "Im Wiesengrund" in Schleiden ein Wohnwagen sowie der dazugehörige Anbau aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Gegen 17.34 Uhr bemerkte der 41-jähriger Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnwagen aufhielt, Rauchgeruch. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Kissen auf seiner Couch bereits angeschmort war. Der Mann verließ daraufhin den Wohnwagen und informierte den Platzwart, welcher anschließend die Feuerwehr alarmierte. Der Wohnwagen und der Anbau brannten vollständig nieder. Zudem entstand Sachschaden an den Außenwänden angrenzender Chalets. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell