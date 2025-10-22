PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnwagen und Anbau auf Campingplatz in Brand geraten

Schleiden (ots)

Am Dienstagnachmittag (21. Oktober) gerieten auf einem Campingplatz in der Straße "Im Wiesengrund" in Schleiden ein Wohnwagen sowie der dazugehörige Anbau aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Gegen 17.34 Uhr bemerkte der 41-jähriger Eigentümer, der sich zum Zeitpunkt des Brandes im Wohnwagen aufhielt, Rauchgeruch. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Kissen auf seiner Couch bereits angeschmort war. Der Mann verließ daraufhin den Wohnwagen und informierte den Platzwart, welcher anschließend die Feuerwehr alarmierte. Der Wohnwagen und der Anbau brannten vollständig nieder. Zudem entstand Sachschaden an den Außenwänden angrenzender Chalets. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 12:05

    POL-EU: Fußgängerin bei Verkehrsunfall auf Parkplatz verletzt

    Weilerswist (ots) - Am Montag, den 20. Oktober 2025, kam es um 16.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Parkallee in Weilerswist zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 44-jährige Pkw-Fahrerin aus Rheinland-Pfalz, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Dabei übersah sie eine 81-jährige ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 12:05

    POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

    Euskirchen (ots) - Zwischen Montag, dem 13. Oktober, 10 Uhr, und Dienstag, dem 21. Oktober, 14.15 Uhr, kam es in der Hubert-Vallender-Straße in Euskirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Schmuck. Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Unbekannten über eine hohe Hecke ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:23

    POL-EU: Pkw-Fahrer fuhr entgegen der Einbahnstraße

    Mechernich (ots) - Am Freitagabend (17. Oktober) kam es auf dem Johannesweg in Mechernich zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Fußgänger. Ein 66-jähriger Pkw-Fahrer aus Mechernich befuhr den Johannesweg um 19.54 Uhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung einer Einbahnstraße. Ein 34-Jähriger, der sich am Straßenrand befand, machte den Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam und forderte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren