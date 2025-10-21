Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus - Schmuck entwendet

Euskirchen (ots)

Zwischen Montag, dem 13. Oktober, 10 Uhr, und Dienstag, dem 21. Oktober, 14.15 Uhr, kam es in der Hubert-Vallender-Straße in Euskirchen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Schmuck.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangten die Unbekannten über eine hohe Hecke auf das Grundstück und betraten den Garten. Dort öffneten sie eine Garage, entwendeten eine Axt und schlugen damit die Rolllade der Terrassentür ein. Anschließend schlugen sie eine Fensterscheibe ein.

Über die Terrasse verschafften sie sich Zugang zum Wohnhaus. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Täter sämtliche Schränke, Kommoden und Vitrinen in mehreren Räumen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Zeugen, die im Bereich der Hubert-Vallender-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/7990 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell