PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter verweigert Zahlung und bedroht Fahrer

Mechernich (ots)

In der Nacht zum Freitag, dem 17. Oktober, wurde ein 39-jähriger Mann aus Leverkusen in der Straße In der Hardt in Mechernich bedroht.

Er war als Fahrer eines privaten Fahrdienstes tätig und hatte einen bislang unbekannten Fahrgast von Köln nach Mechernich befördert. Nach Ankunft an der Zieladresse verweigerte der Fahrgast gegen 1:15 Uhr die Bezahlung der Fahrt, stieg aus dem Fahrzeug aus und bedrohte den Fahrer.

Im weiteren Verlauf bedrohte der Unbekannte den Fahrer mit einer mitgeführten Bierflasche, die er offenbar auf ihn werfen wollte.

Anschließend entfernte er sich in ein nahes gelegenes Mehrfamilienhaus.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass der Unbekannte sein Mobiltelefon und eine Packung Zigaretten im Fahrzeug vergessen hatte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - 33 bis 38 Jahre alt
   - 185 bis 188 cm groß
   - breite, muskulöse Statur
   - Dreitagebart
   - schwarze Jacke
   - sprach schlechtes Deutsch

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:23

    POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung nach Kirmesbesuch

    Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Sonntag (19. Oktober) kam es gegen 5 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf einer Kirmes in Nettersheim-Marmagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 20-Jähriger aus Blankenheim gemeinsam mit einem Freund in der Kölner Straße in Nettersheim-Marmagen auf eine Angehörige, die ihn nach dem ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:22

    POL-EU: Einbruch in Kall

    Kall (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18. Oktober) gelangten Unbekannte in die Räumlichkeiten der Freien Christengemeinde in der Gemünder Straße in Kall. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten um 00.48 Uhr die Eingangstür vom Gebäude auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Hierbei entstanden sichtbare Beschädigungen im Türrahmen und an den Schlössern. Weiter wurden mehrere ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:05

    POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung- Tankbetrug in Weilerswist

    Weilerswist (ots) - Ein Unbekannter betankte am 29. Mai 2025 um 4.05 Uhr den Pkw Audi A6 und verließ das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen wurden am 28.03.2025 in Bonn-Alfter entwendet. Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/183567 Wer kann Angaben zu dem Unbekannten/ Fahrzeug machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren