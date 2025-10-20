Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannter verweigert Zahlung und bedroht Fahrer

Mechernich (ots)

In der Nacht zum Freitag, dem 17. Oktober, wurde ein 39-jähriger Mann aus Leverkusen in der Straße In der Hardt in Mechernich bedroht.

Er war als Fahrer eines privaten Fahrdienstes tätig und hatte einen bislang unbekannten Fahrgast von Köln nach Mechernich befördert. Nach Ankunft an der Zieladresse verweigerte der Fahrgast gegen 1:15 Uhr die Bezahlung der Fahrt, stieg aus dem Fahrzeug aus und bedrohte den Fahrer.

Im weiteren Verlauf bedrohte der Unbekannte den Fahrer mit einer mitgeführten Bierflasche, die er offenbar auf ihn werfen wollte.

Anschließend entfernte er sich in ein nahes gelegenes Mehrfamilienhaus.

Im Nachgang wurde festgestellt, dass der Unbekannte sein Mobiltelefon und eine Packung Zigaretten im Fahrzeug vergessen hatte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 33 bis 38 Jahre alt - 185 bis 188 cm groß - breite, muskulöse Statur - Dreitagebart - schwarze Jacke - sprach schlechtes Deutsch

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell