Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung nach Kirmesbesuch

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Sonntag (19. Oktober) kam es gegen 5 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf einer Kirmes in Nettersheim-Marmagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 20-Jähriger aus Blankenheim gemeinsam mit einem Freund in der Kölner Straße in Nettersheim-Marmagen auf eine Angehörige, die ihn nach dem Kirmesbesuch abholen wollte.

Während der Wartezeit kam eine Gruppe bislang unbekannter Männer vorbei. Kurz darauf kam ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu und schlug ihn unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper und den Kopf.

Der 20-Jährige ging daraufhin zu Boden. Der Blankenheimer forderte den Angreifer auf, die Schläge zu unterlassen. Auch andere Personen aus der Gruppe sollen versucht haben, den Unbekannten zurückzuhalten.

Schließlich setzte sich der 20-Jährige körperlich zur Wehr, woraufhin die Gruppe in unbekannte Richtung flüchtete.

Der 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei dem Angriff wurde zudem das T-Shirt des 20-Jährigen zerrissen. Außerdem verlor der Blankenheimer seine Brille.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - südländisches Erscheinungsbild - 1,75 Meter groß - 16 bis 18 Jahre alt - dünne Statur - braune Haare - schwarze Hose

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell