PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Körperliche Auseinandersetzung nach Kirmesbesuch

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Sonntag (19. Oktober) kam es gegen 5 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen auf einer Kirmes in Nettersheim-Marmagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein 20-Jähriger aus Blankenheim gemeinsam mit einem Freund in der Kölner Straße in Nettersheim-Marmagen auf eine Angehörige, die ihn nach dem Kirmesbesuch abholen wollte.

Während der Wartezeit kam eine Gruppe bislang unbekannter Männer vorbei. Kurz darauf kam ein Mann aus der Gruppe auf ihn zu und schlug ihn unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Oberkörper und den Kopf.

Der 20-Jährige ging daraufhin zu Boden. Der Blankenheimer forderte den Angreifer auf, die Schläge zu unterlassen. Auch andere Personen aus der Gruppe sollen versucht haben, den Unbekannten zurückzuhalten.

Schließlich setzte sich der 20-Jährige körperlich zur Wehr, woraufhin die Gruppe in unbekannte Richtung flüchtete.

Der 20-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Bei dem Angriff wurde zudem das T-Shirt des 20-Jährigen zerrissen. Außerdem verlor der Blankenheimer seine Brille.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - südländisches Erscheinungsbild
   - 1,75 Meter groß
   - 16 bis 18 Jahre alt
   - dünne Statur
   - braune Haare
   - schwarze Hose

Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an die Adresse poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:22

    POL-EU: Einbruch in Kall

    Kall (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18. Oktober) gelangten Unbekannte in die Räumlichkeiten der Freien Christengemeinde in der Gemünder Straße in Kall. Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten um 00.48 Uhr die Eingangstür vom Gebäude auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Hierbei entstanden sichtbare Beschädigungen im Türrahmen und an den Schlössern. Weiter wurden mehrere ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 10:05

    POL-EU: Öffentlichkeitsfahndung- Tankbetrug in Weilerswist

    Weilerswist (ots) - Ein Unbekannter betankte am 29. Mai 2025 um 4.05 Uhr den Pkw Audi A6 und verließ das Tankstellengelände, ohne die Rechnung zu begleichen. Die am Fahrzeug montierten Kennzeichen wurden am 28.03.2025 in Bonn-Alfter entwendet. Weitere Infos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/183567 Wer kann Angaben zu dem Unbekannten/ Fahrzeug machen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 09:08

    POL-EU: Mit gestohlenem Fahrzeug und gestohlenen Kennzeichen - aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Schleiden-Gemünd (ots) - Am Freitagabend (17. Oktober) gegen 23 Uhr wurde ein Pkw durch eine Streifenwagenbesatzung in Schleiden-Gemünd angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich heraus, dass sowohl das Fahrzeug als auch die angebrachten Kennzeichen als entwendet gemeldet waren. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren