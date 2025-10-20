Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Kall

Kall (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18. Oktober) gelangten Unbekannte in die Räumlichkeiten der Freien Christengemeinde in der Gemünder Straße in Kall.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hebelten die Unbekannten um 00.48 Uhr die Eingangstür vom Gebäude auf und verschafften sich Zutritt in die Räumlichkeiten. Im Gebäude wurden mehrere Türen gewaltsam geöffnet. Hierbei entstanden sichtbare Beschädigungen im Türrahmen und an den Schlössern.

Weiter wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Aus einem Gemeindesaal entwendeten die Unbekannten eine Videokamera. Zudem versuchten sie, einen an der Decke montierten Beamer zu entwenden. Hierzu nutzten die Unbekannten eine im Raum befindliche Leiter. Der Ausbau des Geräts scheiterte jedoch.

Gegen 1.05 Uhr verließen die beiden Unbekannten das Gebäude.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Person 1:

- männlich - TheNorthFace Jacke mit Kapuze - Jeans und Sportschuhe

Person 2:

- männlich - Kapuzenjacke - Kappe

Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell