Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Pizza mit Schuss - Zollfahnder stellen drei Schusswaffen und 170.000 Stück Zigaretten sicher

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Aachen / Essen / Köln / Belgien (ots)

Zollfahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Köln, stellten bereits am 14.08.25 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen, bei der Durchsuchung von drei Objekten in Aachen und Belgien drei scharfe Schusswaffen und 170.000 Stück Zigaretten sicher.

Das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln, ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen nach einem Europol Hinweis auf ein Lager für unversteuerte Zigaretten. Die Zollfahnder*innen konnten unter dem Hinweis eine Pizzeria in Aachen und deren Betreiber, einen 40-jährigen türkischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien, identifizieren. Am 14.08.25 vollstreckten die Zollfahnder*innen mit Unterstützung von Kräften des Hauptzollamtes Aachen und belgischen Behörden zwei Durchsuchungsbeschlüsse in Aachen und einen in Belgien. In der Pizzeria wurde nicht der eigentliche Betreiber, sondern sein Vertreter angetroffen. Bei der Durchsuchung stellten die Zöllner*innen kleinere Mengen unversteuerter Zigaretten sowie, in einem frei zugänglichen Kellerraum, drei scharfe Kurzwaffen sicher. Die Kräfte leiteten noch vor Ort ein Strafverfahren gegen den 47-jährigen türkischen Staatsangehörigen ein und erwirkten über die Staatsanwaltschaft Aachen beim Amtsgericht Aachen einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnanschrift und Fahrzeuge. Bei der Durchsuchung fanden die Fahnder*innen in Haus und Garage rund 120.000 Stück unversteuerte Zigaretten verschiedener Marken. Durch weitere Ermittlungen und gute Ortskenntnis fanden die Kräfte des Hauptzollamtes Aachen das zugehörige Fahrzeug im Nahbereich und stellten im Fahrzeug weitere 50.000 Stück unversteuerte Zigaretten der Marke Marlboro, sowie elektronische Beweismittel sicher. In Belgien wurden keine Beweismittel sichergestellt. Weiter wurde in der Pizzeria eine Person mit illegalem Aufenthalt angetroffen und der Polizei Aachen übergeben. Personen wurden nicht festgenommen. Der Steuerschaden beläuft sich auf geschätzt 42.500,- Euro. Die Ermittlungen durch das Zollfahndungsamt Essen, Dienstsitz Köln, im Auftrag der Staatsanwaltschaft Aachen dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen, übermittelt durch news aktuell