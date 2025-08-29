Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Supernasen - Zollhunde Fiete und Kim erschnüffeln über 50 kg Drogen im Wert von ½ Million Euro - 1 Person in Haft

Düsseldorf / Essen / Neuss (ots)

Bereits am 06.08.2025 stellten Kräfte des Zollfahndungsamtes Essen und des Hauptzollamtes Düsseldorf insgesamt 52 Kilogramm Drogen sicher und nahmen einen litauischen Staatsangehörigen fest. Bei einer Kontrolle eines litauischen LKW am 06.08.2025 unter Beteiligung des Hauptzollamtes Düsseldorf auf der A57 hatten die Zollhunde Fiete und Kim feine Spürnasen. Sie erschnüffelten auf dem LKW auf mehreren Paletten mit Olivenöl aus Spanien mehrere Beutel mit Marihuana. Die zuständigen Fahnderinnen und Fahnder des Zollfahndungsamtes Essen übernahmen die weiteren Ermittlungen vor Ort. Gegen den litauische LKW-Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und er wurde festgenommen. Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes und des Hauptzollamtes Düsseldorf verbrachten die Essener Zollfahnder*innen den LKW zur vollständigen Durchsuchung zu einem geeigneten Abladeplatz. Hier wurden dann verteilt auf vier Paletten insgesamt 55 Beutel mit insgesamt über 52 kg Marihuana gefunden und sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten ordnete das Amtsgericht Neuss auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Düsseldorf am 07.08.2025 Untersuchungshaft an.

Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Betäubungsmittel beläuft sich auf ca. 520.000,- Euro.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

"Die Spürhunde des Zolls zeigen auch in diesem Fall, dass ihre feinen Spürnasen ein wertvolles und effektives Einsatzmittel im Kampf gegen den Drogenschmuggel sind. Apropos Schmuggel, die Einfuhr, Ausfuhr und Durchfuhr von Marihuana nach Deutschland ist, egal in welcher Menge und auf welchem Weg, weiterhin verboten.", so Heike Sennewald, Pressesprecherin des Zollfahndungsamtes Essen.

Aus ermittlungstaktischen Gründen kann erst jetzt über den Sachverhalt berichtet werden.

