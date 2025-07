Zollfahndungsamt Essen

ZOLL-E: Zollfahndung und Staatsanwaltschaft Kleve/ Schmuggel und Handel von illegalen Vapes aufgedeckt

über 3,3 Tonnen illegale Vapes sichergestellt

Coesfeld / Düsseldorf / Elten / Essen / Kleve / Münster / Wuppertal (ots)

Am 15.07.2025 kontrollierten Kräfte der Kontrolleinheit Coesfeld, des Hauptzollamtes Münster, bei Elten einen Lkw bei der Einreise aus den Niederlanden. Auf der Ladefläche entdeckten die Zöllner*innen acht Paletten mit ca. 3,3 Tonnen unversteuerten und nicht verkehrsfähigen Vapes. Die illegalen E-Zigaretten mit einer Füllmenge von insgesamt über 753 Liter Liquid wurden sichergestellt und gegen den 35-jährigen Fahrer des Wagens ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Coesfelder Zöllner*innen übergaben den Fall an das zuständige Zollfahndungsamt Essen.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschat Kleve führten die Zollfahnder*innen des Zollfahndungsamtes Essen, Dienstsitz Münster, die Ermittlungen fort und konnten den Empfänger der Lieferung in Wuppertal identifizieren.

Am 17.07.2025 durchsuchten die Zollfahnder*innen aus Münster mit Unterstützung durch Kräfte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Düsseldorf, den Firmensitz der Empfängerfirma und die Wohnadresse des Firmeninhabers in Wuppertal. In der vierstöckigen Lagerhalle, verborgen in einem verschlossenen und umgebauten Toilettenraum wurden die Zöllner*innen fündig. Teilweise sortiert nach Sorten und Geschmack, teilweise versandfertig verpackt, stellten die Fahnder*innen in dem Lager illegale Vapes mit einem Gesamtvolumen von über 190 Litern und einem Steuerschaden von fast 50.000 Euro sicher. Gegen den Inhaber der Firma wurde ebenfalls ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der gesamte Steuerschaden der Sicherstellungen beläuft sich auf über 245.000 Euro.

Die Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Kleve dauern an.

Zusätzlicher Hinweis:

Seit dem 01. Juli 2022 sind sogenannte Substitute für Tabakwaren (Liquids für E-Zigaretten) in Deutschland steuerpflichtig. Die Tabaksteuer beträgt aktuell 0,26 Euro je Milliliter. Verstöße werden von den Behörden straf- und steuerrechtlich verfolgt.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Essen