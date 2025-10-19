Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durch Dach eingestiegen - Tabakwaren entwendet

Euskirchen (ots)

Eine Mitarbeiterin eines Tabakwaren Kiosk, welcher sich im Gebäude eines Supermarktes befindet, stellte am Samstagmorgen, dem 18. Oktober gegen 7.20 Uhr fest, dass über Nacht zahlreiche Tabakwaren und E-Zigaretten entwendet worden sind. Außerdem war eine Deckenplatte in Höhe von etwa vier Metern herausgenommen worden. Die Täter verschafften sich augenscheinlich über das Dach des Supermarktes Zugang zum Kiosk. Anschließend wurde der Kiosk mit der Beute wieder über das Dach verlassen. Aufgrund des Sachverhaltes wurde eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falls des Diebstahles gefertigt.

