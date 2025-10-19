Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fremd gejagt - Hirsch erschossen

Dahlem-Kronenburg (ots)

Am Freitagmorgen (17. Oktober) gegen 7 Uhr konnten durch einen Zeugen zwei Schüsse aus einem Jagdgebiet bei Dahlem-Kronenburg wahrgenommen werden, welche nicht durch den Jagdpächter abgegeben wurden. Bei Nachschau durch den Jagdpächter konnte dieser feststellen, dass ein Hirsch erschossen wurde. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Schützen vor. Dies bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei erstattet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell