Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Fremd gejagt - Hirsch erschossen
Dahlem-Kronenburg (ots)
Am Freitagmorgen (17. Oktober) gegen 7 Uhr konnten durch einen Zeugen zwei Schüsse aus einem Jagdgebiet bei Dahlem-Kronenburg wahrgenommen werden, welche nicht durch den Jagdpächter abgegeben wurden. Bei Nachschau durch den Jagdpächter konnte dieser feststellen, dass ein Hirsch erschossen wurde. Es liegen bislang keine Hinweise auf den Schützen vor. Dies bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei erstattet.
