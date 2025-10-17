PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden

Euskirchen (ots)

Im Rahmen einer am gestrigen Donnerstag (16. Oktober) durchgeführten, richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde die Wohnung eines 35-jährigen Euskircheners im Stadtgebiet von Euskirchen durchsucht. Dabei wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten.

Aufgrund von Wiederholungsgefahr wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

