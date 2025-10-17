Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Bei Wohnungsdurchsuchung Betäubungsmittel aufgefunden
Euskirchen (ots)
Im Rahmen einer am gestrigen Donnerstag (16. Oktober) durchgeführten, richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde die Wohnung eines 35-jährigen Euskircheners im Stadtgebiet von Euskirchen durchsucht. Dabei wurde eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits einschlägig wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten.
Aufgrund von Wiederholungsgefahr wurde der 35-Jährige vorläufig festgenommen und der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.
