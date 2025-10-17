Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte versuchen in Pizzeria einzubrechen

Kall (ots)

In der Zeit von 3.20 Uhr bis 4.20 Uhr am Donnerstag, dem 16. Oktober, versuchten Unbekannte, eine Eingangstür einer Pizzeria in der Hindenburgstraße in Kall aufzuhebeln. Dabei wurde die Tür beschädigt und stark verzogen, die Verriegelung gab jedoch nicht nach, sodass die Unbekannten nicht in das Objekt gelangten. Anschließend versuchten die Unbekannten, ein gekipptes Fenster zu öffnen. Auch dies gelang ihnen nicht. Die Täter gelangten nicht in das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich des versuchten Einbruchs aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren fünfstelligen Euro-Betrag.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell