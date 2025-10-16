PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kupferrohrleitungen entwendet

Euskirchen-Kirchheim (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (14. Oktober), 18 Uhr, bis Mittwoch (15. Oktober), 8.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einem sich in Sanierung befindlichen Wohnhaus in der Straße Steinkaul in Euskirchen-Kirchheim. Dort schnitt der Unbekannte zwei Kupferrohrleitungen ab. Zudem wurde eine Rolle mit Stromkabeln entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf einen unteren dreistelligen Euro-Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 7990 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

