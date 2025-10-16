PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Shoppingtour ohne Kassenzettel

Euskirchen (ots)

Eine besonders kreative Einkaufstour endete für eine 38-Jährige am Mittwochnachmittag (15. Oktober) in der Neustraße in Euskirchen mit der Fahrt zur Polizeiwache. Gegen 16:22 Uhr fiel die Frau in einem Bekleidungsgeschäft auf, als sie einem Mitarbeiter einen Sportanzug samt Sicherungsetikett vorlegte und höflich bat, dieses zu entfernen. Auf die Nachfrage des Mitarbeiters gab die Frau an, dass sie den Kassenzettel bereits weggeworfen habe. Sie habe das Sportset in einem anderen Geschäft gekauft. Das Misstrauen des Personals war geweckt. Der Mitarbeiter informierte die Polizei. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizeibeamten kamen wahre "Fundstücke" zutage. Unter anderem wurden in der mitgeführten Handtasche ein Paar Hausschuhe, eine Überraschungstüte aus einer Parfümerie sowie eine Perücke gefunden. In der Jackentasche wurden weitere Bekleidungsartikel gefunden. Alle Gegenstände waren noch mit Sicherheitsetiketten versehen. Das Diebesgut hatte einen Wert im oberen zweistelligen Euro-Bereich. Die Frau gab zunächst an, die Gegenstände seien ihr geschenkt worden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass die Gegenstände aus fünf Geschäften in der Euskirchener Innenstadt entwendet wurden. Es konnte im Nachgang an die Eigentümer zurückgegeben werden. Die 38-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahls wurde gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
