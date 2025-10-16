PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sicher durch die dunkle Jahreszeit - Polizei Euskirchen informiert zum Einbruchschutz

Kreis Euskirchen (ots)

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß das Risiko, Opfer eines Einbruchs zu werden. In den frühen Abendstunden nutzen Einbrecher die einsetzende Dämmerung, um unbemerkt in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Die Polizei nutzt deshalb den Zeitpunkt der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit, um die Bevölkerung auf das Thema Einbruchschutz aufmerksam zu machen.

Die durch die Umstellung hinzugewonnene Stunde soll daran erinnern, sich mit wirksamen Sicherungsmaßnahmen zu beschäftigen und die Sicherheitsempfehlungen der Polizei im Alltag umzusetzen.

Auch die Polizei Euskirchen beteiligt sich rund um den „Tag des Einbruchschutzes“.

Am Donnerstag, den 23. Oktober, informieren die Kollegen der Kriminalpolizei zusammen mit dem Bezirksdienst in der Zeit von 15 bis 17:30 Uhr in Bad Münstereifel rund um das Thema Einbruchschutz.

Die Kollegen der Kriminalpolizei sind an diesem Nachmittag gemeinsam mit dem Bezirksdienst im Stadtgebiet von Bad Münstereifel unterwegs, um mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und ihnen hilfreiche Tipps zu geben, wie sie sich wirkungsvoll vor Einbrechern schützen können.

Am Samstag, den 25. Oktober 2025, werden die Kollegen der Kriminalprävention mit einem Informationsstand im Obi in Euskirchen (Eifelring 38–42) vor Ort sein.

Dort werden die Kollegen im Zeitraum von 10.30 bis 14 Uhr zur Verfügung stehen. Interessierte können sich dort individuell informieren und erhalten umfangreiches Informationsmaterial.

Am Dienstag, den 28. Oktober, findet in den Räumlichkeiten der Volkshochschule Euskirchen von 18 bis 19.30 Uhr ein Vortrag zum Thema Einbruchschutz statt.

Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an vorbeugung.euskirchen@polizei.nrw.de ist erforderlich!

Weitere Informationen erhalten Sie hier:

https://www.vhs-kreis-euskirchen.de/kurssuche/kurs/Sicher-wohnen-Einbruchschutz/252-13002

Gerne können Sie sich auch individuell von den Kollegen der Kriminalprävention der Polizei Euskirchen beraten lassen.

Hierzu können Sie Termine telefonisch oder per E-Mail vereinbaren:

Telefon: 02251 / 799-555

E-Mail: vorbeugung.euskirchen@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

