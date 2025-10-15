Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 65-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß auf der B51

Blankenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag (15. Oktober) kam es um 15.40 auf der Bundesstraße 51 zwischen den Ortslagen Blankenheim und Blankenheimerdorf zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Frau tödlich verletzt wurde.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Köln die Bundesstraße 51 aus Richtung Dahlem-Schmidtheim kommend in Fahrtrichtung Blankenheim. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet der Mann mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und überfuhr dabei die durchgezogene Mittellinie.

Hierbei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 65-jährigen Fahrerin aus Duisburg.

Die Frau erlag noch an der Unfallörtlichkeit ihren schweren Verletzungen. Ihre 64-jährige Beifahrerin, aus Rheinlnd-Pfalz, wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Der 61-jährige Pkw-Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Wucht der Kollision wurde ein Fahrzeugteil gegen einen nachfolgenden Pkw geschleudert, welcher die Bundesstraße 51 hinter der 65-jährigen Pkw-Fahrerin in Fahrtrichtung Dahlem befuhr. Der Fahrer dieses Fahrzeugs blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch beschädigt.

In dem Pkw der 65-jährigen befand sich zudem ein Hund, der bei dem Unfall verletzt wurde.

Ein Unfallbeteiligter kümmerte sich um das Tier, das anschließend in tierärztliche Behandlung gebracht wurde.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Die Bundesstrasse 51 ist im Bereich der Unfallstelle weiterhin gesperrt.

