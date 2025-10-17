Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Pkw überschlagen

Kall-Sötenich (ots)

Am gestrigen Donnerstag (16. Oktober) befuhr ein 74-jähriger Pkw-Fahrer aus Kall um 11.40 Uhr die Landstraße 204 von Kall-Urft kommend in Richtung Kall. In einer Rechtskurve fuhr der Mann mit dem Pkw gegen den Bordstein. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte quer über die Fahrbahn und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend im gegenüberliegenden Straßengraben zum Stehen. Der 74-Jährige verletzte sich bei dem Unfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

