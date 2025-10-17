PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pulver von Feuerlöscher in Gebäude entleert

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (15. Oktober), 1 Uhr, bis Donnerstag (16. Oktober), 10 Uhr, gelangten Unbekannte über eine Mauer auf das Grundstück einer ehemaligen Bäckerei in der Kuchenheimer Straße in Euskirchen-Kuchenheim. An dem Wohnhaus öffneten sie eine Schiebetür. Die Unbekannten schoben diese auf, betraten das Gebäude und entleerten dort einen Feuerlöscher. Anschließend warfen sie den geleerten Feuerlöscher in den Hof. Dabei wurde das Inventar beschädigt. Aus dem Wohnhaus wurden keine Gegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

