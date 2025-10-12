PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kind mit Fahrradschloss "gesichert".

Alzey (ots)

Nicht schlecht staunten Beamte der Polizeiinspektion Alzey, als sie am Samstag den 11.10.2025 die Fahrerin eines Elektrokleinstfahrzeuges, umgangssprachlich E-Scooter genannt, einer Kontrolle unterzogen. Die Besatzung des Streifenwagens hatte die Frau gegen 17:00 Uhr angehalten, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Tatsächlich bestand für das Fahrzeug auch kein Versicherungsschutz. Weiter stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin verbotswidrig ihren 4-jährigen Sohn auf dem E-Scooter transportierte. Das Kind stand vor ihr und war mittels einem Fahrradschloss an die Lenkstange gebunden. Den überraschten Polizisten erklärte die Frau, dass sie das Kind so "gesichert" habe, damit es während der Fahrt nicht herunterfalle. Bei der anschließenden Überprüfung ergaben sich dann auch noch Hinweise auf den Konsum von BtM. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin, weshalb der Fahrerin durch einen verständigten Arzt auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Es folgten Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

