PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eich - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrer lässt Fahrzeug zurück

Eich (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Eich zu einem Verkehrsunfall in der Osthofener Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand verlor der Fahrer eines Opel Zafira gegen 21:50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug kam einige Meter weiter erheblich beschädigt zum Stehen.

Der Fahrer verließ die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch von Zeugen dabei beobachtet werden. Anhand der vorliegenden Personenbeschreibung konnten die Einsatzkräfte der Wormser Polizei an der Halteranschrift des Opel einen Mann antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Dem augenscheinlich stark alkoholisierten Mann wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, er wurde im Anschluss zur PI Worms zur Entnahme einer Blutprobe gebracht.

Gegen ihn wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigen Stand blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Das Fahrzeug musste schwer beschädigt abgeschleppt werden. Aufgrund der auslaufenden Betriebsstoffe war die Feuerwehr vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 16:41

    POL-PDWO: Gauersheim - Zwischenfälle bei Bürgerdialog - Polizei im Einsatz

    Gauersheim (ots) - Am 03.10.2025 fanden in Gauersheim zwei Veranstaltungen nahezu zeitgleich statt. Gegen 16:00 Uhr begann ein Bürgerdialog im "Treffpunkt Nordpfalz". Nahezu parallel dazu lief ab 15:00 Uhr eine Informationsveranstaltung in Form eines Bürgerdialoges auf dem Dorfplatz. Im Verlauf der Veranstaltung auf dem Dorfplatz kam es nach bisherigem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 05.10.2025 – 14:26

    POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 Höhe Alsheim mit zwei verletzten Personen

    Worms (ots) - Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 06:25 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B9, aus Richtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf Höhe der Einmündung Alsheim missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang des entgegenkommenden Audi A5 eines 76-jährigen Fahrers. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß beider ...

    mehr
  • 29.09.2025 – 10:22

    POL-PDWO: Worms - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Worms (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 Nähe Worms zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die genannte Straße, aus Fahrtrichtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf gerader Strecke kam aus bisher ungeklärter Ursache ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aus dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren