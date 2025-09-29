Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Worms (ots)

Am Montag, den 29.09.2025, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 Nähe Worms zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die genannte Straße, aus Fahrtrichtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf gerader Strecke kam aus bisher ungeklärter Ursache ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aus dem Gegenverkehr auf die Fahrbahn des Geschädigten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Bereich der Außenspiegel. Nach erfolgter Kollision setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

