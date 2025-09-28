Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Betrunkener Autofahrer in Kirchheimbolanden

Kirchheimbolanden (ots)

Am Samstag, den 28.09.2025, gegen 01:00 Uhr fiel einer Polizeistreife aus Kirchheimbolanden ein grauer BMW mit auswärtigem Kennzeichen durch dessen auffällige Fahrweise auf. Der 54-jährige Fahrer des BMW hatte sichtlich Probleme die Spur zu halten und wurde deshalb auf der L401 beim Bolanderhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dem BMW konnten die Polizisten unmittelbar nach Herantreten an das Fahrzeug Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest mit dem 54-Jähjrigen brachte Klarheit. Dieser ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Dem 54-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der zuständigen Staatsanwaltschaft wird nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr vorgelegt. Neben dem Entzug der Fahrerlaubnis droht dem 54-Jährigen, im Falle einer Verurteilung, eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

