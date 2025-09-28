Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Donnersbergkreis - Körperverletzungsdelikte auf der Kriegsfelder und Harxheimer (Zellertal) Kerwe.

Donnersbergkreis (ots)

Nach alkoholreicher Feier kam es in der Samstagnacht, vom 27. auf den 28.09.2025 auf der Kriegsfelder und der Harxheimer Kerwe zu jeweils einer körperlichen Auseinandersetzungen zwischen dort feiernden Erwachsenen. Durch die Angriffe wurden die Geschädigten leicht verletzt, weshalb sie nach Anzeigenaufnahme ihren Heimweg antreten konnten. Die jeweiligen Aggressoren wurden der Veranstaltungsörtlichkeit verwiesen und fielen in der Nacht nicht mehr auf. Sollte es zu einer Verurteilung wegen Körperverletzung kommen, kann gegen die Aggressoren eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden.

