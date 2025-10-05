PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall auf der B9 Höhe Alsheim mit zwei verletzten Personen

Worms (ots)

Am Sonntag, den 05.10.2025, gegen 06:25 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Fahrer eines VW Caddy die B9, aus Richtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf Höhe der Einmündung Alsheim missachtete er aus bislang ungeklärter Ursache den Vorrang des entgegenkommenden Audi A5 eines 76-jährigen Fahrers. Infolgedessen kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, welche daraufhin nicht mehr fahrbereit waren.

Beide Fahrzeugführer wurden mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die o. g. Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste, zum Zwecke der Unfallaufnahme, für ca. drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang und der Verletzungsgrad der Unfallbeteiligten sind noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 29.09.2025 – 10:22

    POL-PDWO: Worms - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Worms (ots) - Am Montag, den 29.09.2025, gegen 06:50 Uhr kam es auf der Bundesstraße 9 Nähe Worms zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem PKW die genannte Straße, aus Fahrtrichtung Worms kommend, in Fahrtrichtung Mainz. Auf gerader Strecke kam aus bisher ungeklärter Ursache ein weiterer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW aus dem ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 10:27

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Betrunkener Autofahrer in Kirchheimbolanden

    Kirchheimbolanden (ots) - Am Samstag, den 28.09.2025, gegen 01:00 Uhr fiel einer Polizeistreife aus Kirchheimbolanden ein grauer BMW mit auswärtigem Kennzeichen durch dessen auffällige Fahrweise auf. Der 54-jährige Fahrer des BMW hatte sichtlich Probleme die Spur zu halten und wurde deshalb auf der L401 beim Bolanderhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. In dem BMW ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren